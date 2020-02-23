Спорт

В великолукской школе №1 открылся зал самбо

27 февраля в великолукской школе №1 открылся зал самбо. Это стало возможным благодаря Всероссийскому проекту «Самбо в школу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на торжественном открытии присутствовали депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, региональный координатор всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» Владимир Владимиров, посол проекта Павел Иванов, юные спортсмены и их родители.

«Поздравляю ребят с открытием зала самбо. Здорово, что сегодня у подрастающего поколения есть возможность тренироваться и делать первые шаги к самовоспитанию, успеху и самореализации», - обратился к присутствующим Александр Козловский. По его словам, благодаря проекту «Самбо в школу» уже не первое образовательное учреждение в Псковской области получает необходимый инвентарь для занятий.

Парламентарий поблагодарил Владимира Владимирова за его энергию и ответственный подход к реализации проекта.

Зал самбо в школе №1 - важный проект для юных самбистов. По словам ребят, это не только возможность стать профессиональными спортсменами, но и обучиться важным приемам самообороны, которые позволят в случае опасности постоять за себя. Самбисты школы №1 продемонстрировали гостям свои умения и навыки, после чего спортсмены пообщались с депутатом Госдумы Александром Козловским.

Добавим, что второй зал самбо откроется в Великих Луках в школе №7.