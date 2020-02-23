Спорт

На «Электроне» предусмотрят помещение для школы художественной гимнастики

На реконструируемом стадионе «Электрон» в Пскове предусмотрят отдельное помещение для школы художественной гимнастики. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

Накануне, 28 февраля глава региона и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, депутат Госдумы Александр Брыксин посетили псковскую школу «Гармония» и вручили инвентарь для спортивной гимнастики.

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«Посмотрели на наших талантливых гимнасток и условия, в которых они занимаются. Вывода два: девочки – большие умницы, а по помещениям срочно нужно искать решение. Александр Брыксин пообещал помочь с покрытием в зале, а я принял решение в реконструируемом стадионе «Электрон» предусмотреть отдельное помещение для художественной школы», - написал Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил тех, кто сообщил об отсутствии специализированных помещений для занятий в известной своими достижениями школе «Гармония». «Друзья, благодарю вас за конструктивную обратную связь. Ваше неравнодушие помогает правильно распределить ресурсы, найти новые точки роста», - отметил губернатор.