Спорт

Еще 5 пилотов подали заявки на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках

Заявки на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который состоится в городе Великие Луки, подали еще 5 пилотов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре 25-й встречи воздухоплавателей, это Олег Снетков (г.Тула, Россия), Наталия Иванова (г. Кунгур, Россия), Евгений Кравченко (г. Великие Луки, Россия), Павел Титов (г. Калуга, Россия) и Михаил Томуров (г. Йошкар-Ола, Россия).

Как сообщалось, 25-я встреча воздухоплавателей в городе на Ловати запланирована на 11 - 17 июня. Дмитрий Жохов стал первым пилотом аэростата, который подал заявку на участие в соревнованиях по воздухоплаванию в Великих Луках в этом году.

http://pln-pskov.ru/sport/369456.html