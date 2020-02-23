Спорт

Псковская прыгунья победила в легкоатлетическом турнире в Брянске

В Брянске 1 марта состоялся легкоатлетический турнир памяти заслуженного тренера РСФСР В.А. Сыромолотова. Псковская прыгунья, воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова выступила в секторе прыжков и длину и с результатом 5 м 89 см заняла первое место.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, это было последнее соревнование для спортсменки в рамках зимнего сезона-2020. На очереди летний сезон, в рамках которого легкоатлетка ожидает допуска на международные старты.

Тренируют Спиридонову Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.