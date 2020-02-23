Спорт

Более 150 спортсменов стали участниками первенства Псковской области по плаванию среди юношей и девушек

25, 27, 28 февраля в бассейне спорткомплекса СШОР по плаванию «Барс» прошло первенство Псковской области по плаванию среди юношей и девушек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СШОР по плаванию «Барс», в соревнованиях приняли участие сборные команды города Пскова (152 участника) и г. Великие Луки (5 участников), всего 157 спортсменов 2009 года рождения и старше.

Одна из решаемых в ходе этих соревнований задач - выявление сильнейших пловцов и формирование сборных команд по плаванию для участия в первенстве России среди юношей и девушек и во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин».

К участию в соревнованиях были допущены спортсмены 2009 года рождения и старше, по уровню подготовленности – не ниже I юношеского спортивного разряда по плаванию. Соревнования личные. Победители и призёры определялись по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции.

В соревнованиях лидировали псковские пловцы – воспитанники СШОР по плаванию «Барс».

В старшей возрастной группе среди юношей на пяти дистанциях победил мастер спорта России Андрей Селягин, на четырех дистанциях – кандидат в мастера спорта Станислав Степанов. Трижды поднимался на пьедестал почёта мастер спорта России Станислав Домиенко. Он первым преодолел дистанции 50 м, 100 м и 200 м брасс. На двух дистанциях победил кандидат в мастера спорта Никита Трахов. По одной победной дистанции у Леонида Фёдорова, Ярослава Полякова, Владислава Мельникова и Леонида Гуленко.

Среди девушек в старшей возрастной группе наиболее успешно выступила мастер спорта России Варвара Степанова. У неё шесть победных дистанций. Мастер спорта России Каролина Мордовцева первой преодолела четыре дистанции, кандидат в мастера спорта Татьяна Степанова – три. Дарья Громова и Ульяна Иванова в первенстве одержали по одной победе.

Представители младшей возрастной группы кандидат в мастера спорта Карина Данилова и Мария Селякова по пять раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почёта. Алина Елбакиева и Екатерина Орлова финишировали первыми трижды. По две победные дистанции на счету Андрея Калагина, Егора Кравцова, Ильи Рощупкина и Егора Алексеева. Одиннадцать спортсменов в этой возрастной группе стали победителями единожды.

Члену команды пловцов из г. Великие Луки - представительнице младшей возрастной группы Анастасии Дунаевой - удалось дважды стать призёром первенства.

В ходе соревнований четырнадцать псковских пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Мастер спорта России Станислав Домиенко установил два абсолютных рекорда Псковской области на дистанциях 50 м и 100 м брасс. Им же установлен рекорд Псковской области для возраста 16 лет на дистанции 200 м брасс. Мастер спорта России Андрей Селягин установил абсолютный рекорд Псковской области на дистанции 100 м на спине и рекорд Псковской области для возраста 15 лет на дистанции 200 м вольный стиль.