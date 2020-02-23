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Спорт

Псковичей приглашают поучаствовать в шахматном конкурсе

03.03.2020 13:09|ПсковКомментариев: 0

Областная Федерация шахмат и региональный комитет по образованию приглашают учителей шахматного всеобуча и директоров образовательных организаций принять участие в конкурсе «На лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области 2019-2020 учебного года», который проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также Федерации шахмат России.

Победители конкурса определяются в 3 номинациях:

  1. Лучшая школьная команда в областной шахматном турнире между сборными общеобразовательных организаций, составленные из обучающихся 2-х классов. Ориентировочные сроки 24-25 апреля на родине первого русского шахматного мастера, автора первого учебника по шахматам А.Д. Петрова в Опочке.
    Отборочные соревнования городского (районного) уровня между сборными командами образовательных организаций, составленной из обучающихся 2-х классов. Ориентировочные сроки март – апрель (не позднее 15 апреля). Точное место и время проведения определяется уполномоченными представителями от организаторов при утверждении списков школ, заявившихся на участие в конкурсе. Ориентировочные сроки февраль — апрель.
    2. За лучшую организация работы по реализации программы «Шахматы в школе» по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области.
    3. За лучший результат на областной школьной олимпиаде по шахматам среди учащихся вторых классов.

Для победителей и призеров конкурса учреждён призовой фонд на организацию мероприятий конкурса — 160000 рублей и 9 ноутбуков. Команда победительница вместе со своим учителем шахмат в первой номинации получает бесплатную путёвку на всероссийский турнир второклассников, который в июне 2020 года пройдет в Сочи.

Заявки на участие принимаются до 15 марта на электронную почту: gaoudelfin@rambler.ru секретарю конкурсной комиссии. Заявку и анкету на бумажном носителе необходимо направить в конкурсную комиссию до 15 марта по адресу: 180001 г. Псков, ул. Некрасова, 23, комитет по образованию Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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