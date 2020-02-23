Спорт

Псковичей приглашают на аэробику с элементами латино

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на тренировку в стиле «зумба-фитнес», есть 5 бесплатных мест. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-клубе, занятие пройдет 5 марта в 19 часов.

«Вы устали от изнуряющих силовых тренировок? Вам наскучило бесцельно бродить по беговой дорожке? Тогда вам подойдет групповое занятие «Двигай телом» под руководством тренера Ирины Швецовой!» - отметили в фитнес-центре, заверив, что у Швецовой худеют все.

«Двигай телом» - это тренировка в стиле зумба-фитнес, включающая простые движения аэробики с элементами латиноамериканских танцев. На тренировке вы сможете сжечь от 400 до 800 ккал, повысить тонус всех мышц тела, получить мощный заряд энергии и позитива!

Запишитесь сразу по телефону: 56-60-80. Есть всего 5 бесплатных мест.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»