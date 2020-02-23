Спорт

Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по каратэ киокушинкай СЗФО

1 марта в городе Отрадное состоялись два турнира - VI чемпионат и первенство по каратэ киокушинкай Северо-Западного Федерального округа I.K.O. Matsushima и V первенство Ленинградской области по каратэ киокушинкай I.K.O. Matsushima.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «SHISOKU - KARATE. Псковская область», в соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Псковской области, а также из Белоруссии и Эстонии, всего 395 спортсменов.

Псковскую команду представляли 4 спортсмена Федерации Шисоку-Каратэ под руководством тренера «Первомайский ЦО» Константина Бабичева.

В итоге Дарья Бабичева стала серебряным призером первенства Ленинградской области в категории 6-7 лет. 2 место в чемпионате СЗФО занял Сергей Новиков (18+).

Алексей Тарасов все свои бои закончил досрочно нокаутами и стал чемпионом первенства СЗФО.

Артем Травин провел 3 боя и занял только 4 место. Стоит отметить, что ему недавно исполнилось 12 лет, а именно с этого возраста разрешено участвовать во всероссийских турнирах и турнирах федеральных округов, это был его первый опыт выступления на столь крупных соревнованиях.