Спорт

Еще два пилота подали заявки на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках

Заявки на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который состоится в городе Великие Луки, подали еще 2 пилота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре 25-й встречи воздухоплавателей, это кандидаты в мастера спорта Екатерина Ларикова (Великие Луки) и Евгений Чубаров (Москва).

Екатерина Ларикова рассказала, что «любит небо и людей». «Рассчитываю побить рекорд Михаила Аврумовича Найдорфа в номинации "Долголетие в воздухоплавании"», - отметила она.

Евгений Чубаров - пилот с 2005 года, пилот-инструктор c 2012 г. Также имеет Всероссийскую судейскую категорию.

Как сообщалось, 25-я встреча воздухоплавателей в городе на Ловати запланирована на 11 - 17 июня. Дмитрий Жохов стал первым пилотом аэростата, который подал заявку на участие в соревнованиях по воздухоплаванию в Великих Луках в этом году.