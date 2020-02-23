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Спорт

В Пскове прошли занятия по воркауту и паркуру для молодежи

05.03.2020 10:38|ПсковКомментариев: 2

Команда «Псков street workout», совместно с Parkour-сообществом, открыли год с мастер-классов по уличной гимнастике, на соревнованиях в честь памяти погибших военнослужащих 6-ой роты в псковском колледже.

«Показательное выступление от воркаута и паркура вызвало восхищение у зрителей и интерес у тех, кто хочет попробовать свои силы в этом не простом спортивном направлении», - рассказал лидер движения «Псков street workout» Виталий Дидыч.

После выступления уличных атлетов студентов ждали испытания в различных дисциплинах, и проверка на общую физическую подготовку у парней и девушек.

«Очень приятно было посетить столь значимое мероприятие, где чтят память своих героев и передают историю о них новому поколению», - поделился Виталий Дидыч.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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