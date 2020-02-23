Спорт

«Супер фитнес» научит худеть во время обеда

Клуб «Супер фитнес» приглашает на получасовую тренировку в дневное время тех, кто хочет похудеть. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия проходят по вторникам и четвергам в 12.30.

Круговую функциональную тренировку Total body shock ведет инструктор клуба Анна Мусина. Упражнения подобраны на все мышечные группы, поэтому отлично развивается силовая выносливость и сжигается большое количество ккал.

Тренировка подходит клиентам со средним уровнем подготовленности. Подойдет и тем, кто работает на сжигание, и тем, кто хочет иметь красивый мышечный рельеф, а также тем, кто хочет внести разнообразие в свой тренировочный процесс.

«Продолжительность тренировки 30 минут. Чаще всего мы выполняем 3 круга по 6-8 упражнений (станций). Работаем строго по таймеру: 40 секунд работы - 20 отдыха. Между кругами отдых. И обязательно вначале разминка, а в конце растяжка», - пояснили в клубе.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес», и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».