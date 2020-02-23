Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу

25 марта в великолукском ДК ЛК состоится встреча футбольного клуба «Луки-Энергия» с болельщиками и жителями города. Начало мероприятия в 18:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.

Генеральный директор клуба Сергей Поварешенков ознакомит присутствующих с поставленной перед командой задачей на весеннюю часть Олимп-Первенства России сезона 2019-2020. Главный тренер Сергей Осадчук расскажет о проделанной командой работе на тренировочных сборах. После этих выступлений присутствующие смогут задать выступавшим интересующие их вопросы.

Далее пройдёт процедура представления новичков команды, которые в зимнюю паузу пополнили состав, с вручением им игровой формы. Присутствующих кратко ознакомят с этапами игровой карьеры футболистов, включённых в заявочный лист «Луки-Энергии».

По мере представления игроков болельщики могут задавать футболистам свои вопросы.