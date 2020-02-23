Спорт

Великолучанка примет участие в чемпионате России по тайскому боксу

С 26 марта по 1 апреля 2020 года в Сочи состоится Чемпионат и Первенство России по тайскому боксу. Лучшие тайбоксеры России от 16 до 40 лет выйдут на ринг ЛСД «Айсберг», чтобы продемонстрировать отточенную технику ведения боя и определить лучшего в своей весовой и возрастной категории, сообщает портал pskovsport.ru.

Псковскую область на соревнованиях будет представлять великолукская спортсменка - Виктория Селиверстова, под руководством главного тренера Псковской области Алексея Близнева.

Напомним, в прошлом году девушка стала бронзовым призером первенства России по тайскому боксу и завоевала путевку на летнюю спартакиаду, которая прошла в Сочи.