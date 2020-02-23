Спорт

В Бежаницах состоится праздник «железного спорта»

15 марта в поселке Бежаницы состоится праздник «железного спорта». На помост выйдут спортсмены тяжелоатлеты, которые разыграют медали сразу в трех спортивных номинациях, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Для атлетов 2005-2003 годов рождения состоится I этап спартакиады учащихся России где разыграются путевки в состав сборной команды региона для участия в II этапе спартакиады, который состоится 16-20 апреля в городе Выборг.

Самые юные спортсмены, юноши и девушки 2006 года рождения и моложе разыграют награды в первенстве области. Абсолютный кубок области разыграют между собой мужчины, юниоры и женщины. В соревнованиях примут участие спортсмены города Пскова, Великих Лук и поселка Бежаницы.

Начало соревнований в 11.00. в спортзале «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» по адресу улица Советская, дом 51.