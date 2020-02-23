Спорт

Стартовало первенство Пскова по волейболу среди учреждений среднего профобразования

Первенство города Пскова по волейболу среди учреждений среднего профессионального образования пройдет с 10 по 18 марта. Соревнования проводятся в зачет Спартакиады, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Состязания будут проходить в спортзалах ПсковГУ (площадь Ленина, 2 и улица Льва Толстого, 4) и агротехнического колледжа (Ленинградское шоссе, 24/5). Подведение итогов запланировано на 18 марта, уточнили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Всего в первенстве примут участие порядка 80 спортсменов в составе шести женских и трех мужских команд.

В спорткомитете также напомнили, что Спартакиада учреждений среднего профессионального образования традиционно проводится в Пскове в течение всего учебного года по восьми видам спорта.