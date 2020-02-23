Спорт

Новый формат взаимодействия спортивных федераций и профильного комитета области обсудили в Пскове

Новый формат взаимодействия, который ранее анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обсудили во время совещания представители регионального комитета по спорту с руководителями спортивных федераций области. На мероприятии присутствовали представители 42 вида спорта, представленных в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Основной темой встречи стал вопрос активизации взаимодействия между профильным комитетом и спортивным сообществом. Также стороны обсудили развитие проектной деятельности со стороны общественных организаций в сфере спорта.

«Представители комитета и спортивных федераций должны находиться в постоянном диалоге. Только правильно выстроенная совместная работа может привести к наилучшему результату. Что касается проектной деятельности: мы не можем себе позволить упускать такие возможности, как федеральные гранты и субсидии. У каждого вида спорта есть точки роста, а у многих представителей спортивных федераций уже и конкретные предложения», - отметила заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова.

Она также добавила, что для участников заседания главная задача - совместными усилиями структурировать информацию в проекты, направленные на развитие спортивной сферы в Псковской области.

Позже в проектном офисе «Команды 2018» прошел образовательный семинар. Представителям спортивных федераций региона, специалисты рассказали о возможностях привлечения федеральных средств, а победители первого конкурса Фонда президентских грантов поделились опытом создания спортивных проектов.

Ранее глава региона посетил спортивную школу олимпийского резерва по гребле «Ника», где вручил спортсменам новый инвентарь, а также школу спортивной гимнастики. Там губернатор озвучил ряд мер поддержки, которые разрабатывает региональная администрация для поддержки спортсменов и тренеров.