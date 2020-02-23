Спорт

Псковичи завоевали медали на чемпионате Латвии по ушу

С 7 по 8 марта в Риге проходил восьмой открытый чемпионат Латвии по ушу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской федерации ушу, в соревнованиях участвовало порядка 200 спортсменов из Латвии, Литвы, Белоруссии, Норвегии, Швеции и Греции.

Россию представляла Псковская область в составе 5 спортсменов.

По итогам чемпионата Василиса Кучер завоевала 2 золота (группа девочки 15-17 лет), Мария Степанова - бронзу (группа девочки 12-14 лет), Анастасия Петрова остановилась в шаге от пьедестала (группа девочки 12-14 лет), Андрей Егоров в упорной борьбе завоевал 2 серебра (группа мальчики 12-14 лет), а Мирослав Гаврилов пополнил копилку наград псковичей золотой и серебряной медалями (группа мальчики 6-8 лет).