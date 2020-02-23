Спорт

У российского велогонщика диагностировали коронавирус

У гонщика российской велокоманды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова в ОАЭ диагностирован коронавирус, сообщает Интерфакс.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», - цитирует издание слова 24-летнего Страхова.

В команде отметили, что всего в ОАЭ «для дополнительных тестов» госпитализированы три гонщика «Газпром-РусВело».

Ранее, 3 марта, пресс-служба «Газпром-РусВело» сообщила, что ее гонщиков очередной день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина. Велогонщики прибыли в Абу-Даби на многодневную гонку «Тур ОАЭ». Два этапа гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

В российском посольстве в Абу-Даби сообщили, что эмиратская сторона пока не предоставила дипмиссии сведения о россиянине, заразившемся коронавирусом. «В настоящее время диппредставительство направило все необходимые запросы и находится в контакте с местными властями и ждет реакции партнеров», - говорится в сообщении, распространенном посольством.