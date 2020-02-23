Спорт

Согласован дизайн-проект медалей для победителей 25-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Дизайн-проект медалей для победителей соревнований 25-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках готов и согласован директором встречи Владимиром Орловым, сообщает пресс-центр встречи воздухоплавателей.

Форма медалей - тепловой аэростат.

Задачу превратить эскиз в жизнь берет на себя один из спонсоров мероприятия - опытный завод «Микрон».

Как сообщалось, 25-я встреча воздухоплавателей в городе на Ловати запланирована на 11 - 17 июня. Дмитрий Жохов стал первым пилотом аэростата, который подал заявку на участие в соревнованиях по воздухоплаванию в Великих Луках в этом году.