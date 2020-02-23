Спорт

«Псков-747» провел контрольный матч с «ВДВ-Купол»

В воскресенье, 15 марта состоялся товарищеский матч между командами «Псков-747» и «ВДВ-Купол», сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском клубе. Исход встречи определил единственный забитый мяч в начале первого тайма - после навеса в штрафную Дмитрий Мотлахов сделал результативную скидку на Антона Шишаева, и капитан уверенно реализовал выход один на один.

Напомним, Олимп–Первенство ПФЛ сезона-2019/20 возобновляется для ФК «Псков-747» через три недели. В воскресенье, 5 апреля, псковичи в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом-2», это будет встреча 18-го тура. Первый домашние поединок состоится 12 апреля, в этот день «Псков-747» будет принимать «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

«Псков-747» – «ВДВ-Купол» 1:0. Гол - Антон Шишаев