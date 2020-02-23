Спорт

Минспорта позаботилось о повышении квалификации псковских тренеров по футболу

Объявлен конкурс на повышение квалификации тренеров и специалистов по футболу Северо-Запада, в том числе Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает Министерство спорта РФ.

Планируется, что слушателями станут 240 человек. Обучение должно быть проведено по таким программам повышения квалификации, как «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» и «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе», утвержденным Федеральным учебно-методическим объединением. Трудоемкость каждой - 144 часа.

Программы дополнительного профессионального образования реализуются в целях удовлетворения потребностей населения в занятиях футболом, совершенствования условий для развития детского, юношеского и женского футбола.

Максимальная цена контракта составляет 10 млн 606 тысяч 934 рубля, источник финансирования - федеральный бюджет. Срок оказания услуга - с даты заключения контракта до 1 декабря 2020 года.