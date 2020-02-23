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Спорт

«Единая Россия»: Спортивные объекты в 40 регионах должны быть построены в сроки

19.03.2020 09:05|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Детский спорт» добьется своевременной сдачи в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типов в регионах, запланированных на 2020 год. Об этом заявила координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. По ее словам, на партийном контроле находятся все стадии возведения ФОКов: от выделения земли и проведения конкурсных процедур до оснащения и сдачи спортивных объектов в эксплуатацию.

«В 2020 году общий объем средств, выделенных из федерального бюджета бюджетам регионов, составил 2 млрд рублей. В рамках выделенных средств в 35 субъектах РФ будет построено 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В ряде регионов – Республика Татарстан, Ивановская, Новосибирская и Псковская области, город Севастополь – будет построено под два ФОКОТа. Кроме того, выделены федеральные субсидии в размере 1 млрд рублей на строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа (ФОКЗТ). Поставлена задача открыть ФОКОТы к 1 сентября 2020 года», – подчеркнула Роднина.

Она подчеркнула, что при строительстве ФОКОТов, и при закупках спортивного оборудования важно обеспечить своевременность проведения всех необходимых процедур. «Координаторам партпроекта «Детский спорт» регионах необходимо осуществлять постоянный контроль за каждым этапом строительства с тем, чтобы не допустить срывов установленных сроков», – сказал Роднина.

Строительство ФОКОтов будет вестись в 35 регионах, таких как Архангельская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Томская, Челябинская области, Еврейская АО, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Самарская область, Севастополь, Удмуртская Республика, Чувашская Республика.

В свою очередь, ФОКи планируется возвести в 12 субъектах РФ, среди них Воронежская, Мурманская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Удмуртская Республика.

«Вместе с нашими однопартийцами при поддержке правительства РФ, администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова мы продолжаем развивать сеть физкультурно-оздоровительных комплексов в нашем регионе. В планах на 2020 год строительство ФОКа закрытого типа в городе Великие Луки, а также возведение комплексов открытого типа (так называемых ФОКОТов) в Себежском и Печорском районах. Опыт предыдущих лет показывает, что с первых дней открытия такие физкультурные комплексы становятся центрами притяжения детей и взрослых. Увеличивая число ФОКов, мы поступательно движемся к нашей общей цели – увеличению продолжительности жизни и к росту числа людей, для которых спорт становится нормой. Что касается объектов, запланированных на этот год, то мы вместе с коллегами в рамках партийного проекта «Детский спорт» будет в постоянном режиме контролировать каждый этап строительства», - сказал региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрий Сорокин.

Напомним, финансирование направления «Строительство ФОК» в рамках партпроекта «Детский спорт» возобновилось в 2019 году. Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета, составил 1 млрд рублей. Выделенные средства были распределены на строительство 35 ФОКОТов в 21 субъекте РФ и два ФОКа в Курганской и Саратовской областях. В Псковской области планируется строительство двух ФОКОТов – в поселке Сосновый бор Себежского района и в городе Печоры и один ФОК в городе Великие Луки.

Теги: #Единая Россия #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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