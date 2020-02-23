Спорт

Сотрудник псковского СИЗО-1 стала серебряным призером чемпионата России по джиу-джитсу

Начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области стала серебряным призером чемпионата России по джиу-джитсу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФСИН, чемпионат России по джиу-джитсу проходил в спортивной школе олимпийского резерва «Комета» города Санкт-Петербурга. Участие в соревнованиях приняли более 1000 спортсменов из разных регионов РФ. Сотрудник СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко успешно выступила на чемпионате, завоевав второе место среди женщин в своей возрастной и весовой категории.

Татьяна Клименко представляла Псковскую область и выступала в технике не-ваза (раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок с помощью болевых и удушающих приемов.

Всего представительница Пскова провела четыре спарринга, три из которых принесли ей победу, и лишь в последнем поединке за первое место со спортсменкой из Рязани Татьяна Клименко по баллам немного уступила, став серебряным призером чемпионата, тем самым выполнив норматив мастера спорта по джиу-джитсу и войдя в расширенный состав сборной Российской Федерации.