Спорт

Псковский спортсмен завоевал серебро на чемпионате России по классическому пауэрлифтингу

Псковский спортсмен Тимур Федотов принял участие в соревнованиях среди сильнейших спортсменок и спортсменов всех федеральных округов России, которые прошли с 16 по 21 марта в выставочном центре «Норд Экспо» в городе Архангельске. Участие в турнире принимали признанные мастера силового спорта, чемпионы и рекордсмены России, Европы и мира, сообщает портал pskovsport.ru.

Чемпионат и первенства России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое проводились под эгидой Федерации пауэрлифтинга России (ФПР), министерства спорта РФ и международной федерации пауэрлифтинга (IPF).

В соревнованиях принимал участие спортсмен из Пскова Тимур Федотов, в данном чемпионате он представлял Великий Новгород. По результатам соревнований Тимур в категории до 105 кг завоевал второе место, где +32,5 кг к личному рекорду, а сумма 862,5.