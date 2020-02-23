Спорт

«Гдовская весна» в 2020 году не состоится

Пробег «Гдовская весна» в 2020 году не состоится. Организаторы заявили об отмене соревнований, которые должны были пройти в Гдове 4 мая, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» ВКонтакте.

«Мы ждали и надеялись до настоящего времени, что ситуация с вирусом либо прояснится, либо пройдёт, и мы сможем провести наш весенний пробег, – сообщил руководитель Гдовских пробегов Сергей Алимов. – Сейчас надежд, что напасть с коронавирусом как-то разрешится до 4 мая, практически не осталось. Из того, что нам удалось выяснить о развитии эпидемии, мы делаем неутешительный вывод: раньше середины лета положение вряд ли позволит проводить массовые спортивные мероприятия».



На момент принятия решения об отмене пробега заявки на участие в «Гдовской весне-2020» подали 300 атлетов, из них более 250 уже внесли стартовый взнос. Он может быть учтен для регистрации в Гдовском полумарафоне, который пройдет 29 августа, или в «Гдовской весне-2021» (дата пробега будет известна позднее). Также спортсмены могут обратиться за возвращением стартового взноса, в таком случае нужно связаться с организаторами через сообщения в официальной группе Гдовских пробегов.