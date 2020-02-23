Спорт

Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года, сообщает агентство «Киодо».

«Абэ (сказал - ред.), что Япония и МОК согласны отложить Олимпиаду этого лета в Токио», - отмечает агентство.

«Абэ сказал, что он планирует провести Олимпийские игры в Токио до лета 2021 года», - сообщило «Киодо».

Отмечается, что решение, принятое по итогам телефонных переговоров премьера и главы МОК Томаса Баха, также касается Паралимпийских игр.

«Киодо» напоминает, что речь идет о прецеденте - переносе сроков Олимпийских игр.

Накануне Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в «полном объеме».

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

В свою очередь председатель Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрманн выступил за перенос летних Игр в Токио на 2021 год.