Спорт

В Великих Луках появится тренажерный зал под открытым небом

На территории великолукского вейк-парка появится тренажёрный зал под открытым небом В настоящее время уже установка жимовая скамья для штанги, сообщается в сообществе «Wake Luki park. Вейк парк Великие Луки» в социальных сетях.

«Хотим, чтобы у нас можно было не только катать, но и качаться. Будет мини-тренажерный зал под открытом небом. Штанга, гантели, гири, trx, воркаут - что еще надо то?!», - рассказал руководитель вейк-парка Евгений Орлов.

На объекте уже установлена воркаут-площадка. Вейк-парк на водоеме в деревне Переслегино великолучанин, участник губернаторского проекта «Команда - 2018» Евгений Орлов открыл летом 2018 года.

