Спорт

Петербуржец подал заявку на чемпионат России по воздухоплаванию в Великих Луках

Пятнадцатым пилотом, подавшим заявку на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, стал петербуржец Андрей Чижов. Он управляет аэростатом «Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба МВВвВЛ.

В связи с пандемией коронавируса 25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках, намеченная на 11-17 июня, перенесена. Согласование новой даты еще в процессе.

В рамках Встречи планируется провести 26-й чемпионат России по воздухоплаванию, 13-й Кубок Дружбы, 16-й Кубок города Великие Луки и 14-й Кубок Княгини Ольги.