Спорт

К укладке футбольного поля приступит в июне подрядчик на стадионе «Машиностроитель»

К укладке футбольного поля приступит в июне подрядчик на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Он напомнил, что первоначальный проект реконструкции объекта пришлось переделать по ряду разделов. «Пришлось вновь заходить в экспертизу, получать еще раз положительное заключение, продлевать контракт, получать федеральное финансирование и возвращать то, что было не освоено в 2019 году», - пояснил вице-губернатор.

Сейчас, по его словам, ведутся работы на большой и малой трибунах, в административном здании, устанавливается забор по периметру и сети. «С июня подрядчик приступит к укладке футбольного поля и беговых дорожек, будет вестись благоустройство ядра. Поэтому в этом году объект будет введен», - заключил замгубернатора.