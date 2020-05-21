Спорт

Псковские фитнес-клубы: Мы готовы соблюдать все рекомендации, только дайте работать

Руководители нескольких крупных псковских фитнес-клубов заявили о полной готовности соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы открыться. Об этом представители клубов «Супер фитнес», «Планка Фитнес» и Xpress рассказали в ходе пресс-брифинга ПЛН сегодня, 28 мая.

«Фитнес - это гибкая система, мы готовы подстраиваться, только дайте. Мы рады уже тому, что в рекомендациях количество людей, которые могут заниматься рассчитывается от площади населения. У нас 2000 метров, если бы во всем помещении разрешить заниматься 10 людям, у нас бы света согрело бы больше, чем мы заработали. Я уже молчу про зарплату сотрудников и все остальное» - рассказала руководитель «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова.

Руководитель клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев заявил, что, по его мнению, люди доведены до крайности, они уже готовы сделать абсолютно все, лишь бы вернуть работу. «Скажут ходить на руках - будут учиться, нужно раздвинуть тренажеры, сейчас и девочки-инструкторы пойдут двигать, прямо сейчас, лишь бы что-то заработало», - пояснил он.

«Мы готовы все раздвинуть, мерить температуру, каждый час все опрыскивать дезинфицирующими средствами», - поддержала коллег руководитель Xpress Евгения Карпова.

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«Государству нужно определиться, что для него фитнес - это источник заразы, либо это средство, которое позволяет людям поднять иммунитет?» - заключил Георгий Пономарев.