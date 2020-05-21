Спорт

Роспотребнадзор назвал условия проведения матчей со зрителями

Специалисты Роспотребнадзора согласовали возможность проведения спортивных матчей со зрителями, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Речь идет о матчах чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги. «На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», - отметил источник.

26 мая ведомство рекомендовало свести к минимуму взаимодействие групп спортсменов при работе на тренировочных базах. Они распространились на работу учреждений физической культуры и спорта: отрытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и фитнес-клубы.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить игры РПЛ с 21 июня. Вместе с тем матчи возобновленного чемпионата до конца сезона будут проходить без зрителей.