Четверть населения Пскова приняла участие в массовых спортивных мероприятиях в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь о результатах деятельности за 2019 год.
В 2019 году проведено более 470 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Общее количество участников составило более 50 тысяч человек, конкретизировал он.
В 2019 году достигнуты следующие основные показатели в работе:
В детских садах работают 42 специалиста по физической культуре и спорту. Во всех детских садах проводятся мероприятия, направленные на оздоровление детей - закаливание, утренняя гимнастика, различные соревнования и спортивные праздники.
22 тысячи 190 школьников посещает уроки по физической культуре, 6468 человек занимаются в школьных спортивных секциях.
Комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования проводит городские «Школьные игры», в которых приняли участие все общеобразовательные школы города. Победителем в 2019 году стал лицей № 8, второе и третье место, соответственно, заняли ППК, № 19. Общий охват учащихся составил около 4000 человек.
В муниципальном бюджетном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа «Надежда» работает отделение адаптивной физической культуры, где занимаются 97 человек, из них 51 – дети в возрасте до 18 лет.
В настоящее время в городе решен вопрос осуществления медицинского контроля и диспансерного учета воспитанников спортивных школ и клубов. С марта 2019 года сформировано отделение спортивной медицины в Детской областной клинической больнице, где проводится плановое углубленное медицинское обследование спортсменов.
В рамках реализации мероприятий федеральной программы в области физической культы и спорта «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» выполнялись работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель». На эти цели было выделено 747 млн рублей.
Также в 2019 году обеспечено:
Подготовлена проектно-сметная документация на: