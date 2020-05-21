Спорт

Четверть населения Пскова приняла участие в массовых спортивных мероприятиях в 2019 году

Четверть населения Пскова приняла участие в массовых спортивных мероприятиях в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь о результатах деятельности за 2019 год.



В 2019 году проведено более 470 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Общее количество участников составило более 50 тысяч человек, конкретизировал он.

В 2019 году достигнуты следующие основные показатели в работе:

доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 31,9%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 35,8% к общей численности детей данной возрастной группы;

доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче составила 25,2%.

В детских садах работают 42 специалиста по физической культуре и спорту. Во всех детских садах проводятся мероприятия, направленные на оздоровление детей - закаливание, утренняя гимнастика, различные соревнования и спортивные праздники.

22 тысячи 190 школьников посещает уроки по физической культуре, 6468 человек занимаются в школьных спортивных секциях.

Комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования проводит городские «Школьные игры», в которых приняли участие все общеобразовательные школы города. Победителем в 2019 году стал лицей № 8, второе и третье место, соответственно, заняли ППК, № 19. Общий охват учащихся составил около 4000 человек.

В муниципальном бюджетном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа «Надежда» работает отделение адаптивной физической культуры, где занимаются 97 человек, из них 51 – дети в возрасте до 18 лет.

В настоящее время в городе решен вопрос осуществления медицинского контроля и диспансерного учета воспитанников спортивных школ и клубов. С марта 2019 года сформировано отделение спортивной медицины в Детской областной клинической больнице, где проводится плановое углубленное медицинское обследование спортсменов.



В рамках реализации мероприятий федеральной программы в области физической культы и спорта «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» выполнялись работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель». На эти цели было выделено 747 млн рублей.



Также в 2019 году обеспечено:

устройство пришкольного стадиона школы №47 – за счет средств спонсоров (округ №2);

заключение муниципального контракта на сумму 10 млн рублей на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Лицея «Развитие» по ул. Народная, 53 (округ № 7); а также по программе «Спорт – норма жизни» получено оборудование на сумму 25 млн рублей;

строительство пришкольной площадки под мини-футбольное поле на территории Гуманитарного лицея, по ул. Ленина, 10 - стоимость 1,5 млн рублей (округ № 1);

строительство стадиона в оздоровительном лагере «Радуга» (пос. Ямм), включая футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, две волейбольных площадки, легкоатлетическую беговую дорожку - стоимость 400 тыс рублей.

Подготовлена проектно-сметная документация на: