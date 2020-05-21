Спорт

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса из Ярославля используют в Псковском районе

Администрация Псковского района заказала проектно-изыскательские работы - привязку экономически эффективной проектной документации повторного использования - по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, объект будет расположен в деревне Писковичи, на земельном участке с кадастровым номером 60:18:0141901:2370.

В рамках проекта предписывается выполнить привязку документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, площадью 7,5 тыс. м. кв. по адресу: г. Ярославль, ул. Спартаковская, 10» (дата и номер решения Минстроя России 570-ПРМ-ОД от 23 октября 2018 года).

Планируются разработка проектной документации на инженерное обеспечение объекта и разработка рабочей документации по объекту в целом.

Максимальная единовременная пропускная способность стадиона летом - 118 человек, в зимнее время (на хоккейной коробке) - 50 человек.

Площадь участка благоустройства - 5491 кв. метров. В качественных характеристиках объекта указаны: стадион, беговая дорожка с многофункциональным синтетическим покрытием, хоккейная коробка, две площадки для стритбола, площадки для воркаута и уличных тренажеров, футбольное поле с покрытием из искусственного газона, универсальная игровая площадка с многофункциональным синтетическим покрытием.

Победителем торгов стало ООО «КОНДОР ГЕО» с ценой контракта 720 тыс. рублей. На втором месте – ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМПРОЕКТ» с предложением 724 тыс. 500 рублей.