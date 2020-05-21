Спорт

Названы сроки проведения 26-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Федерацией воздухоплавательного спорта России утверждены даты проведения 26-го чемпионата России. Соревнования должны пройти в Великих Луках с 22 по 29 августа, сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки и МВВвВЛ» в соцсети ВКонтакте.

Фото: Игорь Шелапутин

В условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19, проведение данного мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровнях, отмечают организаторы.

В данный момент вопрос о датах проведения все еще находится на стадии согласования.