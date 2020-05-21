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Спорт

Псковская федерация шахмат подвела итоги двух онлайн-турниров

31.05.2020 12:26|ПсковКомментариев: 0

Федерация шахмат Псковской области утвердила результаты Кубка Псковской области 2020 года, посвященного памяти известного тренера Псковской области Виктора Ленчукова, и Первого этапа Кубка города Пскова 2020 года, которые прошли впервые на интернет-площадке https://www.chessking.com/.

 Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации, пПобедителем и призерами Кубка Псковской области по блицу стали кандидаты в мастера спорта России: Валентин Власов из города Великие Луки, второе место Роман Малышев городе Пскове, третье место у Наума Руденко из Псковского района.

Всего в турнире приняло участие 47 шахматистов, многие из которых были учениками Виктора Ленчукова и сейчас проживают в различных регионах нашей страны.

Первый этап Кубка города Пскова, который собрал 19 шахматистов, выиграл Сергей Лебедев из Пыталовского района, второе место Алексей Захаров, третье место Ростислав Бобовкин.

 Впервые все онлайн-соревнования транслировались в прямом эфире и комментировались ведущими шахматистами региона: Кубок Пскова — кандидатом в мастера спорта России, вице-президентом ФШПО Сергеем Арефьевым, а Кубок Псковской области — кандидатом в мастера спорта России, спортивный судья по шахматам 1 категории Святославом Самсоновым.

Федерация шахмат Псковской области, учитывая введенные ограничения на проведение спортивно-массовых мероприятий в период распространения короновируса COVID-19, планирует увеличить количество турниров, проводимых при помощи интернета.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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