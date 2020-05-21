Спорт

Великолукский тренер показал мастер-класс по закаливанию

Тренер детско-юношеской спортивной школы №3 «Олимпия» города Великие Луки Сергей Ильин показал мастер-класс по закаливанию. Он рекомендовал всем жителям региона обязательно заниматься утренней зарядкой и по-возможности закаливанием, чтобы в режиме самоизоляции оставаться в хорошей физической форме.

«Я работаю тренером более 40 лет, за свой творческий путь я подготовил немало квалифицированных спортсменов. А сейчас, находясь на самоизоляции, стараюсь поддерживать свое физическое состояние закаливанием, утренней зарядкой. Чего желаю и гонщикам, которые пока не тренируются, но в условиях самоизоляции необходимо поддерживать себя на каком-то физическом уровне», - рассказал тренер.

Видеоролик создан в рамках проекта «Активное долголетие», где администрация города Великие Луки представляет обращения титулованных спортсменов, воспитанников городских спортивных школ и их тренеров старшего возраста к жителям Великих Лук, находящимся в группе риска в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«В каждом из видеообращений представлен комплекс широкодоступных общеразвивающих упражнений. Присоединяйтесь к нашим тренировкам», - пригласили в администрации города.