Спорт

Онлайн-турнир по карате прошел в Пскове

Онлайн-турнир по карате WKF в дисциплине индивидуальное ката состоялся в Пскове 7 июня. Соревнования прошли на платформе Zoom. 8 часов в режиме онлайн судьи отсматривали снятые заранее спортсменами ката и выставляли оценки.

«В нашем виде спорта есть две индивидуальные дисциплины "ката" (форма) и "кумите" (поединок). Мы с коллегами решили, что у нас есть все возможности провести онлайн-турнир по ката. Тем более, что у наших коллег из других регионов уже был опыт в проведении подобных мероприятий. С этой идеей мы пришли в комитет по физической культуре и спорту администрации города Пскова, нашу идею сразу же поддержали и дали "зеленый свет" для проведения турнира», - рассказал Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Потебня Антон.

Соревнования в режиме онлайн становятся все популярнее в связи с непростой ситуацией, которая складывается в стране в условиях пандемии. Спортивные организации стараются найти возможности для занятий спортом и проведения соревнований, заметил он.

«Практически сразу же после вступления в силу ограничительных мер в нашей области мы стали проводить онлайн-тренировки для наших спортсменов, но что касается соревнований, у нас были опасения в части реализации проекта и интереса спортсменов к такому мероприятию. В начале, при согласовании мероприятия, мы рассчитывали привлечь около 50 участников, и считали для себя это хорошим показателем. По факту в соревнованиях приняли участие 98 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Невеля, республики Коми и республики Латвия», - рассказал Антон Потебня.