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Спорт

В Псковском гвардейском соединении ВДВ продолжается отборочный этап «Командирских стартов»

11.06.2020 21:46|ПсковКомментариев: 0

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялись очередные этапы третьего отборочного этапа кубка министра обороны Российской Федерации «Командирские старты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Офицеры, представляющие все соединения ВДВ, а также. 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ), соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, выполнили подтягивание на перекладине и преодолели дистанцию кросса, протяженностью 1000, 2000 и 3000 метров, в соответствии со своей возрастной группой.

В стрельбе из пистолета Макарова участники соревновались на территории полигона Псковского соединения «Завеличье». Стрельба велась по 10 направлениям и была проведена за 8 смен.

В упражнении ПМ-1 лучший результат показал представитель Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии старший лейтенант Артем Карапетян. В упражнении ПМ-2 первенствовал майор Александр Локтионов, представляющий 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск). В упражнении ПМ-3 победу одержал гвардии старший лейтенант Евгений Ефимов из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В подтягивании не было равных представителю РВВДКУ гвардии капитану Андрею Кураеву.

На стадионе гвардейского артиллерийского полка Псковского соединения прошли забеги на дистанции 1000, 2000 и 3000 метров.

На дистанции 1000 метров победу одержал хозяин соревнований, представитель Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, гвардии капитан Николай Каверин, на дистанции 2000 метров первенствовал гвардии лейтенант Рафик Якупов из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, в беге на 3000 метров не было равных гвардии капитану Семену Мироонову, представляющего гвардейское соединение специального назначения из подмосковной Кубинки.

 

Теги: #ВДВ #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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