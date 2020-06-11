Спорт

Футболист Кокорин исключил возможность чему-то научиться в тюрьме

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил, что тюрьма его ничему не научила. Об этом игрок сообщил в интервью на YouTube-канале бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева «Кент».

Фото: пресс-служба «Сочи»

«Научить чему-то тюрьма точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это единственное», — сказал Александр Кокорин.

По его словам, для каждого человека очень важно любить и ценить свою семью, своих близких. «Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них», — заметил футболист.

В октябре 2018 года Александра Кокорина вместе с другим экс-игроком сборной России — Павлом Мамаевым арестовали за участие в двух драках в центре Москвы. Оба провели в заключении 11 месяцев, после чего в сентябре 2019 года вышли на свободу по УДО. От действий Кокорина и Мамаева пострадали водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой-Маслий Виталий Соловчук, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак. Суд признал футболистов виновными в хулиганстве, пишет РБК.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр. Апелляцию адвокатов, считающих, что при рассмотрении были допущены существенные нарушения, рассмотрят 17 июня. После выхода Кокорина из колонии «Зенит» подписал с ним контракт до лета 2020 года, но не успел заявить футболиста для участия в осенней части национального первенства. В феврале была оформлена аренда форварда в «Сочи» до конца сезона.