Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство спорта РФ.
Сообщается, что Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).
Евгений Плющенко - двукратный олимпийским чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Также вместе со шведом Йиллисом Графстремом является рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском одиночном катании (по 4).