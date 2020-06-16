На международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки 20 участников

На участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки уже 20 пилотов. Прием заявок завершится 10 июня, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Второй десяток участников соревнований замкнула Юлия Селезнёва, представитель Тульской региональной федерации воздухоплавательного спорта. Девушка летает на тепловом аэростате «Тульская область», «домашнее» имя которого – «Пряник».
В этом году юбилейная встреча должна была проходить с 11 по 17 июня, однако в связи с угрозой распространения коронавируса мероприятие было перенесено. Названа новая предварительная дата - с 22 по 29 августа.
«Однако, в условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19 проведение такого мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровне. В данный момент вопрос о датах проведения все еще находится на стадии согласования», - сообщает пресс-служба МВВвВЛ-2020.