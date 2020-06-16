Спорт

На международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки 20 участников

На участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки уже 20 пилотов. Прием заявок завершится 10 июня, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: Ольга Рябовичева

Второй десяток участников соревнований замкнула Юлия Селезнёва, представитель Тульской региональной федерации воздухоплавательного спорта. Девушка летает на тепловом аэростате «Тульская область», «домашнее» имя которого – «Пряник».

В этом году юбилейная встреча должна была проходить с 11 по 17 июня, однако в связи с угрозой распространения коронавируса мероприятие было перенесено. Названа новая предварительная дата - с 22 по 29 августа.

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«Однако, в условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19 проведение такого мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровне. В данный момент вопрос о датах проведения все еще находится на стадии согласования», - сообщает пресс-служба МВВвВЛ-2020.