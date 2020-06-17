Спорт

Современная спортплощадка создана для великолучан в сквере Пушкина

Современная спортивная площадка появилась в сквере Пушкина в Великих Луках. Приемка объекта состоялась сегодня, 17 июня, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

У заказчика работ – городского управления ЖКХ – не возникло никаких нареканий к подрядчику по монтажу спорткомплекса. «Площадка принята, работы выполнены в полном объеме», – сказал руководитель УЖКХ Павел Пейве. Он отметил, что в связи с действием ограничительных мер пользоваться новой площадкой пока нельзя.

На приемку объекта были также приглашены заместитель главы города Николай Андросович, председатель комитета по спорту и физической культуре Андрей Беляев и общественные советники главы города, которые активно участвовали в выборе места установки спортплощадки.

Николай Андросович напомнил, что новый комплекс был приобретен на средства гранта, выигранного на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика ТОС» в номинации «Благоустройство и экология». «В 2019 году мы подавали заявку на участие во всероссийском конкурсе. Город занял почетное второе место, всего в этой номинации было 296 заявок со всей страны. На средства гранта была установлена площадка, а также две скамейки рядом с ней», – рассказал заместитель главы города.

На этой площадке одновременно могут заниматься 7 человек. «Два человека на тренажерах и пятеро на перекладинах, скамьях для пресса и рукоходе», - заметил Андрей Беляев.

Спорткомплекс в сквере Пушкина после снятия ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса станет новым центром притяжения любителей здорового образа жизни, уверены общественные советники главы города Алексей Максимов и Андрей Ульянов.