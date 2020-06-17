Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
«Мусорная» онлайн-конференция
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Военная ипотека
План Б Что происходит на Инженерной?
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
Маски сброшены
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Спорт 17.06.2020 18:470 Современная спортплощадка создана для великолучан в сквере Пушкина 17.06.2020 18:470 Современная спортплощадка создана для великолучан в сквере Пушкина 16.06.2020 14:560 На международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки 20 участников 15.06.2020 15:204 Онлайн-соревнования по набиванию мяча головой проходят в Псковской области 15.06.2020 02:100 Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию 13.06.2020 16:000 Самый большой школьный спортзал отремонтируют в Великолукском районе
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 11.06.2020 16:078 Начальник псковского погрануправления: Ситуация на российско-белорусской границе вызывает беспокойство 11.06.2020 10:3019 Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей 16.06.2020 11:1417 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Современная спортплощадка создана для великолучан в сквере Пушкина

17.06.2020 18:47|ПсковКомментариев: 0

Современная спортивная площадка появилась в сквере Пушкина в Великих Луках. Приемка объекта состоялась сегодня, 17 июня, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

У заказчика работ – городского управления ЖКХ – не возникло никаких нареканий к подрядчику по монтажу спорткомплекса. «Площадка принята, работы выполнены в полном объеме», – сказал руководитель УЖКХ Павел Пейве. Он отметил, что в связи с действием ограничительных мер пользоваться новой площадкой пока нельзя.

На приемку объекта были также приглашены заместитель главы города Николай Андросович, председатель комитета по спорту и физической культуре Андрей Беляев и общественные советники главы города, которые активно участвовали в выборе места установки спортплощадки.

Николай Андросович напомнил, что новый комплекс был приобретен на средства гранта, выигранного на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика ТОС» в номинации «Благоустройство и экология». «В 2019 году мы подавали заявку на участие во всероссийском конкурсе. Город занял почетное второе место, всего в этой номинации было 296 заявок со всей страны. На средства гранта была установлена площадка, а также две скамейки рядом с ней», – рассказал заместитель главы города.

На этой площадке одновременно могут заниматься 7 человек. «Два человека на тренажерах и пятеро на перекладинах, скамьях для пресса и рукоходе», - заметил Андрей Беляев.

Спорткомплекс в сквере Пушкина после снятия ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса станет новым центром притяжения любителей здорового образа жизни, уверены общественные советники главы города Алексей Максимов и Андрей Ульянов.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 585 человек
17.06.2020, 20:020 Псков или Руинбург? 17.06.2020, 19:560 Пенсионера в синей кепке ищет полиция в Псковском районе 17.06.2020, 19:200 Банк «Открытие» оптимизировал выездную работу по сбору задолженности 17.06.2020, 19:079 Олег Брячак о поправках в Конституцию: Неправильно жить по документу, который устарел
17.06.2020, 18:470 Современная спортплощадка создана для великолучан в сквере Пушкина 17.06.2020, 18:320 Внедрение новой платформы биллинга обсудили в компании «Газпром межрегионгаз Псков» 17.06.2020, 18:170 Псковичи смогут стать свидетелями астрономического «шоу двух серпов» 17.06.2020, 18:060 VIII открытый конкурс юных исполнителей пройдет в Пскове
17.06.2020, 18:001 Эксперты рассказали, чем манная каша опасна для здоровья 17.06.2020, 17:545 Промышленное производство выросло в Псковской области 17.06.2020, 17:470 За выходные в Псковскую область ввезли 2,5 тысячи тонн животной и растительной продукции 17.06.2020, 17:400 Эксперт назвала три справки, которые требуются для отдыха на курортах и в санаториях
17.06.2020, 17:380 Дырой в трудовом законодательстве назвал ненормированный рабочий день депутат Госдумы 17.06.2020, 17:370 В Пскове стартовало обучение операторов КОИБ для работы на голосовании по Конституции 17.06.2020, 17:300 720 кубометров мусора вывезли с острова Залита 17.06.2020, 17:240 В деревне Москота Псковского района отремонтирована центральная улица
17.06.2020, 17:076 Олег Брячак об обновлении ДМШ №1: Стулья дорогие, но средства нужно было освоить 17.06.2020, 17:070 «Беседка»: АО «МАКС-М» о получении медпомощи в условиях распространения коронавируса 17.06.2020, 16:530 Фильм о преступлениях нацистов на Псковщине покажут по федеральному телевидению 17.06.2020, 16:461 Владимир Яников поддержал инициативу о выплатах учителям за работу на ЕГЭ
17.06.2020, 16:417 Волнения по поводу честности общероссийского голосования напрасны - Игорь Сопов 17.06.2020, 16:350 Пожар с героическим спасением пятерых детей и бабушки устроили игравшие со спичками дошкольники 17.06.2020, 16:340 22 июня псковичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы 17.06.2020, 16:308 Псковичка пожаловалась на очень долгую обработку тестов на COVID-19
17.06.2020, 16:191 Онлайн-конференция по проблемным вопросам в сфере ТКО стартует на ПЛН 17.06.2020, 16:161 Глава Дедовичского района: У нас есть уникальная возможность проголосовать не в один день 17.06.2020, 16:063 Олег Брячак допустил возможность коалиции с КПРФ на сентябрьских выборах 17.06.2020, 15:580 Только одна из трех муниципальных бань Пскова готова к открытию
17.06.2020, 15:393 Игорь Сопов: Закон о выборах на голосование по Конституции не распространяется 17.06.2020, 15:312 Автобус сбил подростка в Псковском районе, полиция ищет свидетелей 17.06.2020, 15:160 Псковская студия Roice изготовила мебель для арт-пространства Светланы Сургановой 17.06.2020, 15:082 Елена Бибикова назвала своевременной инициативой внесение в Госдуму законопроекта об удаленной работе
17.06.2020, 15:001 Все ТИКи Псковской области переведены в статус юридических лиц 17.06.2020, 14:521 Более 8,5 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района 17.06.2020, 14:438 Олег Брячак: Мне больно смотреть, как живут наши граждане 17.06.2020, 14:380 «Навстречу урнам» с Игорем Соповым. ВИДЕО
17.06.2020, 14:291 Прокуратура «сорвала» свадьбу, запланированную на куньинской базе отдыха 17.06.2020, 14:220 В Избирательной комиссии Псковской области нет конфликтных ситуаций — Игорь Сопов 17.06.2020, 14:190 Девять человек в Себежском районе продолжают бороться с коронавирусом 17.06.2020, 14:080 Металлические распятия похитил злоумышленник в Дедовичах
17.06.2020, 13:571 Олег Брячак: Я сторонник смягчения охранных зон 17.06.2020, 13:460 Общественные инициативы членов Молодежного парламента поддержал Фонд президентских грантов 17.06.2020, 13:369 Олег Брячак: Через полгода город будет выглядеть совершенно по-другому 17.06.2020, 13:315 Михаил Ведерников рассчитывает, что в ближайшее время будет опубликован нацплан восстановления экономики
17.06.2020, 13:261 Пожарную машину доставили на барже на остров Залита. ВИДЕО 17.06.2020, 13:088 До конца июня в Псковской области могут быть частично сняты ограничения для ряда пострадавших от COVID-19 отраслей 17.06.2020, 13:054 Олег Брячак: За парк «Россия - моя история» мы можем только благодарить 17.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Игорем Соповым
17.06.2020, 13:000 Эксперты проверили готовность псковских школ к проведению ЕГЭ в условиях коронавируса 17.06.2020, 12:373 Банк «Открытие» заработал в мае рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли 17.06.2020, 12:270 Как поставить место для автомобиля на учет, разъяснили в псковской Кадастровой палате 17.06.2020, 12:110 В МФЦ Псковской области расширен перечень услуг по мерам соцподдержки населения
17.06.2020, 11:570 «Специализированная служба» Пскова была готова и к более сильному ливню — Сергей Федоров 17.06.2020, 11:515 Первые партии земляники из Белоруссии поступили на территорию Псковской области 17.06.2020, 11:393 Сбежавшего из обсерватора мужчину с COVID-19 будут судить в Пскове. ВИДЕО 17.06.2020, 11:384 Интерактив: Псковскую областную типографию намерены ликвидировать с 17 августа
17.06.2020, 11:300 «Навстречу урнам»: О технологической стороне голосования по поправкам в Конституцию расскажет Игорь Сопов 17.06.2020, 11:150 Более двух тонн продуктов раздадут нуждающимся псковским семьям 17.06.2020, 11:082 До 6 тысяч рублей заплатят псковичам за добровольную сдачу стрелкового оружия 17.06.2020, 11:001 Псковская область заказала услуги по паспортизации дорог на 81 миллион рублей
17.06.2020, 10:450 «Гайд-парк»: Олег Брячак прокомментирует решение регпарламента об изменении охранных зон церкви Жен-Мироносиц 17.06.2020, 10:380 Две «горячие линии» проведет завтра псковское управление Росреестра 17.06.2020, 10:319 Фотофакт: Четверная сплошная разметка на улице Рокоссовского 17.06.2020, 10:280 В Пушкинских Горах мужчина подозревается в убийстве жены из ревности
17.06.2020, 10:247 Корытовский лес раскупают под жилую застройку 17.06.2020, 10:080 Дерево упало на территорию мемориала освободителям Пскова 17.06.2020, 10:040 Акция «Безопасная школа» стартовала в Пскове 17.06.2020, 09:541 Врач рассказал, как самоизоляция скажется на рождаемости в России
17.06.2020, 09:469 Мурал в честь спасателей появится на стене одной из многоэтажек Пскова. ФОТО 17.06.2020, 09:343 Экскурсии Шредингера: жив или мертв псковский турсезон 17.06.2020, 09:220 В Пустошкинском районе грозовой разряд уничтожил дом 17.06.2020, 09:160 Пищеблок отремонтировали в псковском детсаду после вмешательства прокуратуры
17.06.2020, 09:060 Грузовик MAN и «Фольксваген» столкнулись на улице Чудской в Пскове 17.06.2020, 09:011 Псковский ПФР: Сведения из электронной трудовой книжки можно получить дистанционно 17.06.2020, 08:480 Дмитрий Медведев оценил размеры господдержки в условиях пандемии 17.06.2020, 08:336 В Германии рассказали, может ли лосось быть переносчиком коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.