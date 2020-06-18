Спорт

Позором профессионального футбола назвали первый матч чемпионата России после перерыва из-за коронавируса

Первый матч чемпионата России после трехмесячного перерыва из-за коронавируса получился крайне неоднозначным и вызвал широкую дискуссию в рунете. Футбольный клуб «Сочи» подвергся резкой критике со стороны профессионального сообщества, телекомментаторов, прессы, болельщиков и пользователей соцсетей за отказ переносить матч 23-го тура чемпионата России «Сочи» - «Ростов» из-за заболевания коронавирусом игроков гостей. Чтобы клубу не засчитали техническое поражение, «Ростов» вынужден был выставить 19 июня молодежный состав. Ребята, старшему из которых 19 лет, а младшему - 16, вышли на поле против Кокорина и других профессиональных футболистов и проиграли с разгромным счетом 10:1.



Фото: pfcsochi, Instagram

Удивительно, но первый гол на первой минуте матча забил «Ростов». Однако чуда не случилось. В ответ «Сочи» закатил в ворота соперника 10 мячей, хотя надо отдать должное вратарю ростовчан, он несколько раз спасал ворота и даже парировал пенальти.

Ситуация вокруг встречи «Ростова» и «Сочи» вызвала большой резонанс среди футбольных болельщиков и экспертов. Так, телекомментатор Алексей Андронов резко раскритиковал руководство РПЛ за нежелание переносить матч 23-го тура чемпионата России «Сочи» - «Ростов» из-за заболевания коронавирусом игроков гостей.

«С моей точки зрения - сегодня был самый позорный день в истории российской премьер-лиги. 10:1. Взрослые побили детей. Теперь ей (лиге) с этим жить. Установили рекорд. Цена которому - ноль. Пройдет время - и вспоминать о нем не захотят. Стыдно будет. А вспоминать придется. Вошли в историю. Или, точнее, вляпались», - цитирует его портал Евро-футбол.ру.

«Люди отыгрывались за собственную никчемность на тех, кто не может ответить. Видели, как с остервенением добивал мяч с линии ворот великий защитник Новосельцев? Видели, как толкал юного соперника при 0:1 Заболотный, и тот срезал мяч в свои ворота, а ВАР в это время куда-то пропадал? Противно. Я надеялся, что хотя бы десятый «Сочи» забивать не станет, это дно не пробьет. Но чашу этого позора нужно было испить до дна, и сочинцы это сделали», - написал в своей колонке на «Спорт Экспрессе» обозреватель Игорь Рабинер.

«Никакой спортивной составляющей в матче между ростовскими подростками и профессионалами из клуба «Сочи» не было. Такого больше не должно повториться, эта игра сделала Российской премьер-лиге очень плохую рекламу в Европе, - рассказал телеканалу «360» комментатор и журналист Георгий Черданцев.

Гораздо более жестко высказались пользователи соцсетей и авторы многочисленных телеграм-каналов.

Добавим, что гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил в интервью ТАСС, что клуб «Сочи» не имел возможности перенести матч с «Ростовом», и подчеркнул, что на финише чемпионата каждое очко на вес золота.