Спорт

Псковский велопарад состоится в сентябре

Псковский велопарад, который должен был состояться 7 июня, в связи с эпидемиологической ситуацией, а также запретом на проведение массовых мероприятий перенесли на сентябрь.

Как сообщают организаторы на официальной странице мероприятия во ВКонтакте, планируемые даты проведения - 13 или 19 сентября.

«Мы очень хотим провести велопарад в этом году, но пока ситуация складывается не лучшим образом, - отмечают активисты псковского велодвижения. - Будем надеяться и верить!».

Добавим, что в прошлом году участники велопарада стартовали от Университетского сквера на площади Ленина, затем организованной колонной в сопровождении волонтеров, отвечающих за маршрут, проследовали по городу.

В мероприятии приняли участие все желающие псковичи, многие участвовали в велопараде семьями. Для обеспечения безопасности велосипедистов во время всего маршрута в городе Пскове сопровождали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.