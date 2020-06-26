Спорт

В псковский Ледовый дворец поступила современная ледозаливочная машина

В Ледовый дворец города Пскова поступила первая партия специализированного спортивного оборудования в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В частности, речь идет о современной ледозаливочной машине стоимостью почти 10 млн рублей, станках для ее заточки, а также профессиональном станке для заточки коньков.

Поступление следующей партии оборудования запланировано на начало июля, отметил директор учреждения Иван Штылин. Тогда в Ледовый дворец будут доставлены специализированные тренажеры для подготовки хоккеистов. В целом, на обновление материально-технической базы спортивного учреждения в рамках заключенного контракта будет направлено 25 млн рублей. Планируется, что все оборудование будет введено в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.

Иван Штылин заметил, что текущая модернизация направлена на усовершенствование системы подготовки хоккеистов.

Отметим, на базе Ледового дворца в Пскове действует два отделения — по обучению хоккею и фигурному катанию. Всего в учреждении спорта занимаются около 300 юных спортсменов.