Спорт

Новый стадион построят на территории псковской школы №3

Новый стадион построят на территории псковской школы №3. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

Она напомнила, что Псков является участником проекта «Healthy Boost» - городские лаборатории для улучшения здоровья в регионе Балтийского моря. Проект реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества России, государств – членов ЕС и Норвегии в течение 2,5 лет (до 2021 года).

«Замечу, что всего два города России, Псков и Череповец, участвуют в этом проекте. В Пскове моделью межсекторального сотрудничества выбрана муниципальная программа "Школьный стадион для всех". На обсуждение был поднят вопрос о возможности использования школьного стадиона, как спортивной площадки открытого типа. То есть речь идет о площадках, которые используются не только учащимися, но и жителями микрорайонов и другими спортивными учреждениями дополнительного образования», - отметила Елена Полонская.

По ее словам, еще в ноябре 2017 года на заседании комитета по социальным вопросам и молодежной политике гордумы Пскова она подняла вопрос о контроле состояния пришкольных стадионов в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей». Одним из основных мероприятий данной программы является «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок».

Примерами реализации данной программы могут служить:

- строительство стадиона на территории школы №47, который введен в эксплуатацию в 2019 году. Он строился в рамках государственно-частного партнерства, за счет привлечения средств крупного бизнес-застройщика.

- строительство пришкольной площадки под мини-футбольное поле на территории «Гуманитарного лицея» по ул. Ленина, д. 10., которая была сдана в эксплуатацию в 2019 году. Была разработана проектно-сметная документация по объекту «Электроснабжение спортивной площадки», произведена доставка и установка уличного игрового оборудования (крытая вело-парковка).

Между лицеем и псковской футбольной школой «Стрела» заключен договор, в рамках которого футболисты также смогут тренироваться на новом стадионе. Возможны занятия на искусственном газоне и воспитанников учреждений системы дополнительного образования спортивной направленности.

Также в 2019 году было завершено строительство стадиона в оздоровительном лагере «Радуга» в Гдовском районе – футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, две волейбольные площадки, легкоатлетическая беговая дорожка.

На сегодняшний момент на территории, принадлежащей лицею «Развитие», идет устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с привлечением средств федерального и муниципального бюджетов. Там планируется создание воркаут площадки, специального бегового покрытия, установка тренажеров. Расположенная рядом школа №10, близлежащий детский сад и другие заинтересованные организации смогут пользоваться стадионом. В перспективе он станет площадкой для проведения городских соревнований.

Школа №17 собирается проводить работы также с привлечением федерального и муниципального бюджета. Летом этого года начинается строительство стадиона. Школа расположена на территории района Любятово. Планируется привлечь педагогов дополнительного образования для открытия спортивных групп разных возрастов, чтобы данное место стало социокультурным центром отдаленного от центра города района.

В перспективе строительство нового стадиона на территории средней школы №3, заключила Елена Полонская.