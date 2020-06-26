Спорт

Известные российские тяжелоатлеты посетили Псков для съемок реалити-шоу

1 июля Псков посетили известные российские тяжелоатлеты. Как сообщил Псковской Ленте Новостей президент Псковской региональной федерации тяжелой атлетики» Игорь Цветков, это чемпион Европы и мира, серебряный призер Пекинской олимпиады, заслуженный мастер спорта РФ - Дмитрий Клоков и мастер спорта Владислав Ригерт - сын легенды советской тяжелой атлетики Давида Ригерта.

Целью поездки были съемки спортивного реалити-шоу «Рывкачи, 20», где освещается российская тяжелая атлетика и ее положение в регионах.

Кроме Пскова гости днем ранее побывали в гостях у нашего знаменитого земляка Льва Никифорова в Бежаницах.

В Пскове Дмитрий Клоков и Владислав Ригерт встретились с псковскими спортсменами. Помимо спортивной составляющей гости совершили экскурсию по псковскому Кремлю.