Спорт

В Опухликовской школе завершается ремонт спортзала

В Невельском районе в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» и нацпроекта «Образование» идет ремонт спортивного зала Опухликовской средней школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В перечне ремонтных работ - замена оконных и дверных блоков, кладка стен из газосиликатных блоков, их облицовка и теплоизоляция, ремонт полов, покраска стен и потолков, замена сантехники в раздевалках и электромонтажные работы. На эти цели было направлено более 1 млн 250 тыс. рублей.

Косметический ремонт в спортзале уже подходит к завершению, покрашен потолок и стены. Впереди - замена оконных блоков и покраска пола.

Директор Опухликовской школы Алена Бартнева напомнила, что спортзал не ремонтировался более 40 лет.

«В спортивном зале не было капитального ремонта с момента постройки школы в 1979 году. Уже вижу обновленный школьный спортзал, где с удовольствием занимаются наши дети, родители и жители поселка», - поделилась она.

Напомним, в Псковской области в текущем году в рамках партпроекта «Детский спорт» и нацпроекта «Образование» будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах. Спортзалы обновят в двух образовательных учреждениях Бежаницкого района, также в списке по две школы в Великолукском, Дновском, Палкинском, Псковском районах и по одной - в Дедовичском, Опочецком, Невельском, Печорском, Гдовском, Порховском, Пушкиногорском, Красногородском и Стругокрасненском районах. На эти цели будет направлено более 18 млн рублей.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.