Спорт

Ледовый дворец Пскова возобновил работу после перерыва из-за коронавируса

Ледовый дворец Пскова возобновил работу после перерыва из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Ледового дворца города Пскова в соцсети «ВКонтакте»

«В этом году предоставили возможность опробовать лед и открыть сезон ребятам из Детской деревни-SOS, - рассказали в Ледовом дворце. - Это наша не первая встреча. Ребята часто приходят на массовые катания на льду. Надо видеть эмоции детей, которые безумно соскучились по катанию за время самоизоляции».

С понедельника, 6 июля, на ледовой арене с 6.00 до 1.00 будут проходить тренировки спортсменов. Как отметили в учреждении, при этом будут соблюдаться необходимые ограничения. «Мы тоже соскучились по массовым катаниям и спортивным соревнованиям. Сейчас очень важно всем соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее прийти к снятию всех ограничений», - говорится в сообщении.