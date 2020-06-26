Чемпионом России по футболу стал «Зенит»

Со счетом 4:2 закончилась встреча футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар», сделав досрочным чемпионом России ленинградскую команду «Зенит» 4 июля.
Матч 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги сезона 2019/20 годов прошел в Краснодаре.
«Зенит» является шестикратным чемпионом России. Данная победа ленинградских футболистов сделала их победителем Российской Премьер-Лиги второй раз подряд, пишет ИА «Красная Весна».
«"Зенит" - Чемпион России 2019/20. Парни, вы – лучшие», - отреагировал в своем инстаграм-аккаунте вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.